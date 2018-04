Coreia condena jornalistas a pena de trabalhos forçados

A Coreia do Norte anunciou ontem a condenação de duas jornalistas americanas a 12 anos de trabalhos forçados, o que aumentará mais a tensão entre o regime comunista e os EUA. Laura Ling e Euna Lee foram julgadas sob a acusação de entrar ilegalmente no país e "crime grave", não especificado nos textos divulgados pela agência oficial norte-coreana. Elas foram presas em 17 de março, quando faziam reportagem na fronteira da Coreia do Norte com a China sobre dissidentes que fogem do país comandado pelo ditador Kim Jong-il. Na época, foram acusadas de "atos hostis". A decisão foi adotada pela mais alta corte de Pyongyang após quatro dias de julgamento e não há possibilidade de recurso. A sentença foi mais dura do que a esperada por analistas, para os quais as rés deveriam pegar, no máximo, 10 anos de "reforma pelo trabalho". Elas foram condenadas em um momento de escalada da tensão entre Coreia do Norte e EUA. A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, disse ontem esperar que Pyongyang seja clemente e deporte as jornalistas. A Casa Branca, por sua vez, advertiu a Coreia do Norte a não usar as americanas como moeda de troca nas negociações sobre o programa nuclear norte-coreano. As famílias das americanas pediram clemência a Pyongyang. Em 25 de maio, a Coreia do Norte fez seu segundo teste nuclear, duramente criticado pelos EUA. No domingo, Hillary disse que o governo estuda a reinclusão da Coreia do Norte na lista de países que patrocinam o terrorismo - da qual havia sido retirada em 2008. Ontem, Pyongyang prometeu reagir. "Vamos considerar sanções como uma declaração de guerra e responder com medidas extremamente duras", dizia comentário no jornal oficial Rodong Sinmun. COSTA LESTE Em mais um sinal do aumento da tensão, a Coreia do Norte ordenou ontem que embarcações deixem sua costa leste, entre hoje e o dia 29. O alerta foi interpretado como indício de que Pyongyang pretende realizar testes com mísseis de médio alcance na região. Há a expectativa de que o ex-vice-presidente Al Gore - para quem as jornalistas trabalhavam - viaje para Pyongyang e atue como mediador para a solução do caso.