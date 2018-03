Coréia do Norte aceita diálogo com Seul A Coréia do Norte aceitou dialogar com seu vizinho do sul - uma medida que pode atenuar a tensão criada pela decisão norte-coreana de reativar seu programa de armas nucleares. Pyongyang informou desejar que as conversações ocorram entre 21 e 24 de janeiro, uma semana após a data proposta pela Coréia do Sul, informou o ministério sul-coreano da unificação. A Coréia do Norte não explicou o motivo pelo qual sugeriu o adiamento, mas especula-se que o regime comunista queira primeiro analisar o que acontecerá durante a visita de um diplomata norte-americano de alto nível, na próxima semana. A Coréia do Sul sediará a conferência e informou que a disputa nuclear estará na pauta de discussões. Esta será a nona rodada de conversações desde a histórica cúpula dos líderes das duas Coréias, em 2000.