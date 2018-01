Coréia do Norte aceita discutir crise nuclear O ministro das Relações Exteriores da Coréia do Sul, Yoon Young-Kwan, afirmou nesta quarta-feira que Coréia do Norte, Estados Unidos e China vão iniciar conversações sobre a crise nuclear na próxima semana, em Pequim, divulgou a agência de notícias sul-coreana Yonhap. Segundo o ministro, o acordo foi fechado com o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, durante sua visita a Washington, em 28 março. As discussões multilaterais também contarão, eventualmente, com Japão, Rússia e Coréia do Sul. A crise nuclear teve início em outubro do ano passado quando a Coréia do Norte admitiu ter retomado seu programa nuclear, violando assim o acordo firmado com os Estados Unidos, em 1994.