Coréia do Norte aceita negociação multilateral, diz embaixador O embaixador da Coréia do Norte na Rússia disse nesta quinta-feira que seu país aceitou conversações multilaterais para baixar as tensões em torno do programa nuclear de Pyongyang, disse o ministério do Exterior russo. O embaixador Pak Ui Chun reuniu-se com o vice-chanceler russo, Yuri Fedotov, e disse ter recebido instruções de seu governo para expressar o apoio da Coréia do Norte a ?conversações envolvendo seis lados, com a participação da Rússia, para resolver a atualmente complexa situação na Península Coreana?. Chun disse que Pyongyang ?estava se esforçando ativamente para a realização (das conversações)?. A Chancelaria russa expressou ?satisfação por essa decisão construtiva de Pyongyang?. Mais cedo hoje, o subsecretário de Estado americano para a Ásia, John Bolton, disse em Tóquio que a Coréia do Norte não havia concordado com a proposta dos EUA para conversações multilaterais, que poderiam incluir Japão, China, Coréia do Sul e Rússia.