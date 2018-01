Coréia do Norte aceita reunião multilateral sobre armas A Coréia do Norte informa que aceitou participar de uma rodada de negociações entre seis países a partir de 25 de fevereiro, gerando expectativas de que as nações discutirão uma oferta norte-coreana de suspender seu programa de armas nucleares em troca de concessões por parte dos Estados Unidos. O anúncio representa um avanço depois de meses de tentativas de retomada de negociações envolvendo as Coréias do Sul e do Norte, a China, os Estados Unidos, o Japão e a Rússia. Uma rodada anterior com o objetivo de persuadir Pyongyang a abdicar de seu programa nuclear bélico terminou em agosto de 2003, sem muitos progressos. Horas depois de a agência estatal norte-coreana de notícias KCNA ter informado que o governo comunista aceitara retornar à mesa de negociações, Zhang Qiyue, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, anunciou que Pequim sediaria o encontro.