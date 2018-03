Coréia do Norte acelera fim do programa nuclear, dizem EUA

Os Estados Unidos afirmaram nesta sexta-feira, 17, que a Coréia do Norte acelerou o desmantelamento do reator nuclear que o país ameaçava reativar. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack, todas as medidas até então tomadas no sentido de retomar a produção já foram desfeitas. Veja também: Coréia do Norte anuncia etapas de desmantelamento nuclear McCormack se referia à planta de reprocessamento de plutônio de Yongbyon. Citando funcionários norte-americanos que estão na Coréia do Sul, o porta-voz afirmou que já foram removidas 60% das barras de plutônio do reator. Esse material poderia ser usado na produção de bombas nucleares. "Há ainda trabalho a ser feito", apontou o funcionário. A Coréia do Norte concordou no sábado em retomar o programa pelo fim de seu desarmamento, após os Estados Unidos retirarem o país de uma lista de nações promotoras do terrorismo. Os Estados Unidos e outras nações oferecem um pacote de incentivo para que Pyongyang renuncie a suas pretensões nucleares. Na terça-feira, a Coréia do Norte liberou a presença de inspetores das Nações Unidas em suas instalações nucleares. Um diplomata que atua em Viena familiarizado com o trabalho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou que uma equipe de três inspetores trabalha no país desde a terça-feira. A Coréia do Norte realizou um teste de explosão nuclear em 2006. Depois o país concordou em encerrar suas atividades, em troca de um pacote com incentivos no setor energético e também de ajuda em outros setores. Participam das negociações pelo fim do programa nuclear norte-coreano, além de EUA e da própria Coréia do Norte, o Japão, a China, a Coréia do Sul e a Rússia. As conversas pelo fim do programa nuclear do país tem sido marcadas por impasses e idas e vindas.