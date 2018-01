Coréia do Norte acusa EUA de fazer vôos de espionagem A Coréia do Norte acusou neste sábado os Estados Unidos de intensificar a espionagem aérea sobre o país comunista e de enviar armas modernas para a Coréia do Sul como forma de preparação para uma guerra nuclear contra o isolado regime asiático. "Os imperialistas americanos" cometeram pelo menos 2.100 casos de espionagem aérea contra a Coréia do Norte entre janeiro e novembro com o uso de aviões de reconhecimento tático e estratégico, informou a agência de notícias KCNA, órgão oficial do regime norte-coreano. De acordo com a agência, os EUA também enviaram novos tanques e aviões de guerra para manobras militares na Coréia do Sul, assim como sistemas de defesa de mísseis Patriot. O objetivo dos EUA, segundo a KCNA, seria promover uma guerra nuclear contra a Coréia do Norte.