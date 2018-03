Coréia do Norte acusa EUA de intensificar exercícios aéreos

A Coréia do Norte acusou nesta sexta-feira, 26, os Estados Unidos de intensificar suas manobras militares aéreas sobre o território da Coréia do Sul, informou a agência sul-coreana Yonhap. "Esses exercícios frenéticos de combate aéreo brincam com fogo, com o objetivo de lançar ataques preventivos contra postos principais de nossa república", acusou a Agência Central de Notícias norte-coreana ("KCNA", oficial), citada pela Yonhap. Trata-se de "um desafio sério", de acordo com a mesma fonte. Segundo a KCNA, vários caças de combate F-16 e A-10, da sétima divisão da Força Aérea dos EUA, realizaram nesta terça-feira e quinta-feira exercícios sobre três províncias da Coréia do Sul.