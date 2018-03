Coréia do Norte acusa EUA de planejarem ataque A Coréia do Norte acusou nesta terça-feira os Estados Unidos de planejarem um ataque contra seu território ao mesmo tempo em que um enviado especial sul-coreano visita oficialmente seu vizinho comunista. A KCNA, agência oficial de notícias do governo norte-coreano, acusa o Departamento de Estado dos EUA de estar realizando o "estudo final" sobre um plano de ataque que as forças norte-americanas poderiam iniciar apenas horas depois de recebidas as ordens. "A situação na Península Coreana está se deteriorando tão rapidamente que um confronto armado poderia ocorrer, contrariando o desejo da Coréia do Norte de encontrar uma solução pacífica para a questão nuclear", diz a nota da KCNA. A Coréia do Norte acusa freqüentemente os Estados Unidos de planejarem um ataque, mas a nota de hoje da KCNA tem uma linguagem mais agressiva, se comparada com seus despachos anteriores. Os EUA garantem que não possuem nenhum plano de ataque contra a Coréia do Norte. Enquanto isso, o enviado do governo da Coréia do Sul, Lim Dong-won, reuniu-se em Pyongyang com o presidente da Suprema Assembléia Popular, Kim Yong Nam, segundo na hierarquia do governo norte-coreano. O encontro pode ser uma preparação para um reunião posterior com o líder norte-coreano Kim Jong-il. A visita do representante sul-coreano faz parte dos esforços de Seul para tentar resolver diplomaticamente o impasse nuclear entre Coréia do Norte e Estados Unidos.