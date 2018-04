Coreia do Norte acusa Seul de bloquear reconciliação

A Coreia do Norte voltou a acusar neste sábado o Governo sul-coreano de tentar buscar diálogo ao mesmo tempo em que bloqueia a reconciliação entre os dois países, segundo informou a agência de notícias "Yonhap". A reação da Coreia do Norte acontece depois da recente decisão do presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, de pôr fim a um acordo sobre a troca de notícias entre os dois países. Seul anunciou este mês que romperá o acordo entre a imprensa dos dois países, firmado em outubro passado, que prevê compartilhamento de artigos, fotografias e vídeos através de seus sites, informou a sul-coreana "Yonhap". A Coreia do Norte exerce um controle muito estrito sobre sua imprensa e a utiliza para conquistar adeptos a seu regme, dirigido pelo ditador Kim Jong-il.