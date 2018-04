Coreia do Norte acusa Sul de invadir suas águas territoriais

A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de invadir suas águas territoriais e advertiu que qualquer manobra de guerra do país vizinho será "feita em pedacinhos".

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que o recente teste nuclear realizado pela Coreia do Norte, além de outras atitudes, era um teste aos limites da diplomacia.

A advertência norte-coreana foi feita em meio a preocupações de que uma batalha naval possa evoluir para um confronto ainda maior. Batalhas já ocorreram na área em 1999 e 2002.

Sem fornecer detalhes, a agência oficial de notícias da Coreia do Norte alegou que barcos de patrulha sul-coreanos estavam invadindo águas territoriais do Norte em missões diárias, e disse que os invasores receberiam "um castigo impiedoso além da imaginação".

A Coreia do Sul negou as alegações e acusou o país vizinho de enviar um barco de patrulha para suas águas territoriais na mesma região.

Funcionários de Defesa sul-coreanos disseram que já têm um contra-ataque planejado para um eventual lançamento de mísseis da Coreia do Norte contra navios da Coreia do Sul.

"O lançamento de mísseis terra-mar pela Coreia do Norte contra os navios de nossa Marinha daria início a contra-ataques aéreos, terrestres e marítimos, simultaneamente", disse um funcionário do governo sul-coreano. As informações são da AP e da Dow Jones.