Coreia do Norte admite morte de seis pessoas em acidente ocorrido em mina em janeiro

SEUL - Em rara admissão de um acidente, a Coreia do Norte informou que seis pessoas morreram no desabamento da cobertura de uma mina em janeiro.

O principal jornal norte-coreano, Rodong Sinmun, divulgou nesta segunda-feira, 20, que sete mineiros ficaram inicialmente presos após a queda da estrutura de mineração de ferro de Unryul, uma das principais do país, no dia 9 de janeiro. Um deles teria sido resgatado dez dias depois, mas seis foram encontrados mortos.

O jornal considerou o acidente o pior desastre já ocorrido na mina, localizada no sudoeste da Coreia do Norte. A mídia do país, controlada pelo Estado, raramente noticia informações que podem ser consideradas negativas ou admite falhas do governo. / AP