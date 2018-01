Coréia do Norte admite ter uma arma atômica, dizem EUA A Coréia do Norte admitiu para os negociadores dos Estados Unidos que tem pelo menos uma arma nuclear. Essa admissão teria ocorrido durante as conversações entre os dois países que se realizam em Pequim. A informação é do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher. Esta é a primeira vez que Pyongyang reconhece oficialmente ter não apenas um programa nuclear, mas uma arma pronta. O debate entre os dois países foi interrompido após as declarações da delegação norte-coreana, mas poderá ser retomado amanhã, disse Boucher. Não há garantias de que as conversações prosseguirão, uma vez que o governo dos EUA agora busca avaliar o alcance das alegações da Coréia do Norte.