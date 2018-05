Coreia do Norte adota fuso horário da Coreia do Sul 

A Coreia do Norte ajustou neste sábado (horário local, sexta-feira em Brasília) seu fuso horário ao da Coreia do Sul, anunciou sua agência oficial de notícias, após a cúpula entre os presidentes do dois países na semana passada.

"A adoção do fuso horário é a primeira medida prática após a histórica terceira cúpula Norte-Sul para acelerar o processo em que o Norte e o Sul vão se tonar um (só país)", informou a agência KCNA.

KCNA indicou na segunda-feira que o líder norte-coreano Kim Jong-un decidiu adotar essa medida durante a reunião do dia 27 com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, em Panmunjom, na Zona Desmilitarizada que divide a península.

As duas Coreias não estavam no mesmo fuso horário desde 2015, quando o Norte decidiu que todos os relógios no país seriam adiantados em 30 minutos.

Pyongyang explicou na ocasião que queria acabar com o horário imposto mais de um século antes pelo colonizador japonês e, assim, marcar o 70º aniversário da libertação da Coreia do jugo de Tóquio.

Mas Kim assegurou que foi "doloroso" ver, durante a última cúpula, dois relógios de parede marcando horários diferentes, do Sul e do Norte, de acordo com a KCNA.

Dessa forma, o Parlamento norte-coreano aprovou na segunda-feira um decreto ajustando o fuso horário a partir de sábado, 5 de maio.

Após o anúncio dessa medida, o porta-voz da presidência sul-coreana, Yoon Young-chan, saudou "uma medida simbólica" que reflete o desejo de melhorar as relações bilaterais.

Aéreo

Em um outro gesto de aproximação, a Coreia do Norte apresentou um pedido para abrir novas rotas aéreas para a Coreia do Sul. A solicitação foi feita em fevereiro à Organização da Aviação Civil Internacional (Icao, na sigla em inglês), agência ligada à ONU e com sede em Montreal, no Canadá.

Segundo a entidade, o regime de Kim quer instituir "serviços de tráfego aéreo" entre Pyongyang e a cidade sul-coreana de Incheon, nos arredores de Seul. A Icao enviou a proposta para a Coreia do Sul, que está "analisando" o pedido.

Além disso, uma delegação da agência irá ao Norte na semana que vem para discutir o assunto. Atualmente, a companhia aérea estatal de Pyongyang, Air Koryo, voa para aeroportos na Rússia e na China.

Embora a Icao não possa determinar regras a países, costuma ser ouvida em termos de segurança e proteção no espaço aéreo. / AFP e Ansa