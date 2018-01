Coreia do Norte afirma estar pronta para atacar porta-aviões americano

A Coreia do Norte afirmou neste domingo, 23, em um artigo de jornal, que está pronta para atacar o porta-aviões dos Estados Unidos. A ameaça veio no momento em que dois navios da marinha japonesa se juntaram aos norte-americanos para exercícios militares no Pacífico Ocidental. O ataque, segundo a Coreia, seria para mostrar ao mundo seu poderio militar.

"Nossas forças revolucionárias estão prontas para combater o porta-aviões nuclear com um único ataque", disse um artigo do "Rodong Sinmun", jornal do Partido dos Trabalhadores, que governa o país.

O texto ainda dizia que o navio era um "animal grosseiro" e um possível ataque daria "um exemplo real para mostrar a força de nossos militares".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ordenado que o porta-aviões navegasse próximo da península coreana devido a tensão crescente na região com os testes e exercícios nucleares particados pela Coreia do Norte.

No sábado, 22, o vice-presidente Mike Pence disse que o porta-aviões chegaria na região da Coreia em alguns dias, mas não especificou a atual localização do navio./REUTERS