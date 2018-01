Coréia do Norte alerta para perigo de guerra A Coréia do Norte acusou os EUA de levarem a região em direção à guerra, numa aparente tentativa do regime comunista de aumentar a pressão sobre os participantes das negociações entre os dois países e a China, que ocorrem em Pequim. Não há indicações de progresso após o segundo dia de discussões entre as partes. O secretário-assistente de Estado dos EUA, James Kelly, que lidera as negociações do lado norte-americano, recusou-se a responder a questões quando voltava para o hotel durante a tarde. As discussões devem terminar amanhã. Kelly deverá viajar para Seul no mesmo dia para se reunir com representantes da Coréia do Sul. A Coréia do Norte, que quer garantias dos EUA de que não será atacada, alertou para a possibilidade de conflito, acusando Washington de promover um aumento da tensão. Os líderes da Coréia do Norte temem que poderão ser o próximo alvo de uma ação militar dos EUA, e se mostraram furiosos com a decisão dos EUA de cortar os embarques de petróleo por causa da suspeita de armas nucleares. "A situação na península coreana é tão tensa que uma guerra poderá ser deflagrada a qualquer momento por causa das medidas norte-americanas", disseram eles à agência de notícias Korean Central News Agency.