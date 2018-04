Coreia do Norte ameaça acelerar projeto nuclear

O governo da Coreia do Norte anunciou ontem que começará a enriquecer urânio e utilizará todo o plutônio que tem armazenado no desenvolvimento de armas nucleares. As novas ameaças de Pyongyang são uma resposta à aprovação, na véspera, de novas sanções contra o país pelo Conselho de Segurança da ONU. O regime comunista disse ainda que qualquer bloqueio vindo da comunidade internacional será considerado um ato de guerra e ameaçou usar seu poderio militar se os EUA e seus aliados tentarem isolar o país. Em reação às declarações de Pyongyang, Washington advertiu o regime, exigindo que o governo interrompa suas "ações provocativas" imediatamente. Na sexta-feira, o Conselho de Segurança aprovou sanções proibindo o comércio de armas pesadas com a Coreia do Norte e autorizando os 192 países-membros da ONU a vistoriar as cargas que tenham o país como destino ou procedência. O pacote de sanções foi aprovado por unanimidade, em resposta aos testes nucleares e de mísseis que o governo norte-coreano realizou no mês passado. O Departamento de Estado dos EUA divulgou um comunicado dizendo que "a Coreia do Norte tem de cessar suas ações provocativas e retóricas e retornar, incondicionalmente, ao processo de negociação com o Grupo dos Seis". O bloco que discute o fim do programa nuclear de Pyongyang é integrado pelas duas Coreias, EUA, Rússia, Japão e China. "Não importa que as forças hostis lideradas pelos EUA tentem todo tipo de medida para nos isolar e nos bloquear. A Coreia do Norte, uma orgulhosa potência nuclear, não se intimidará", disse um porta-voz da chancelaria norte-coreana, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA, que não divulgou seu nome. Ele explicou que "primeiro, todo o plutônio será transformado em armas e, em seguida, terá início o enriquecimento de urânio". Esses dois materiais, enriquecidos a altos níveis, podem ser usados em bombas de grande potência.