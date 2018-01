Coréia do Norte ameaça adotar medidas de emergência A Coréia do Norte advertiu neste domingo que adotará "medidas de emergência" se os Estados Unidos não renunciarem à "sua política hostil" com relação ao país comunista. A advertência veio à tona uma hora depois de o presidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, ter embarcado rumo a Washington para conversar com seu colega americano, George W. Bush, sobre a crise nuclear na península coreana. "Se os Estados Unidos não renunciarem à sua política hostil com relação à Coréia do Norte e tentarem resolver a questão nuclear por meio do uso da força, não poderemos fazer nada além de adotar medidas de emergência", publicou em editorial o jornal oficial do governo norte-coreano, Rodong Sinmun, citado pela agência de notícias Yonhap.