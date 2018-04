Coreia do Norte ameaça construir armas nucleares após punição

A Coreia do Norte disse neste sábado que "nunca" abandonará seu programa nuclear e ameaçou iniciar uma operação militar, um dia depois de o Conselho de Segurança da ONU autorizar a inspeção de navios suspeitos de levar armas para o regime comunista.

Veja também:

Especial: As armas e ambições das potências nucleares

Linha do tempo da ameaça nuclear norte-coreana

Conheça o arsenal de mísseis norte-coreano

O Ministério de Assuntos Exteriores de Pyongyang afirmou que usará o plutônio que armazena para construir armas nucleares. O regime de Kim Jong-il advertiu ainda que "responderá de forma militar" se os Estados Unidos e outros países realizarem um "bloqueio" de seus navios, pois o considerará "um ato de guerra", informou a agência estatal norte-coreana "KCNA".

Uma resolução aprovada ontem pelo Conselho de Segurança da ONU amplia o embargo de armas e o bloqueio de ativos norte-coreanos, e autoriza a inspeção de navios e aviões suspeitos de transportar mísseis ou armamento nuclear para Pyongyang.

A tensão sobre a Coreia do Norte cresceu muito desde o dia 5 de abril, quando o país disparou um foguete de longo alcance. Em seguida, em 25 de maio, o regime comunista realizou seu segundo teste nuclear e lançou vários mísseis de curto alcance, em desafio às advertências de países como EUA, Japão e Coreia do Sul.

Esse teste nuclear foi punido ontem com a nova resolução da ONU que inclui sanções mais pesadas contra o regime comunista. O texto foi aprovado com o apoio da China, principal aliado da Coreia do Norte e que hoje, mediante seu porta-voz de Exteriores, o qualificou como uma mostra "da oposição comum da comunidade internacional ao teste nuclear da Coreia do Norte".

Os governos de Japão e Coreia do Sul aplaudiram hoje a nova resolução do Conselho de Segurança e se comprometeram a aplicá-la imediatamente. "Queremos que a Coreia do Norte leve a sério a clara mensagem da comunidade internacional na resolução", disse o primeiro-ministro japonês, Taro Aso.

Já "o governo sul-coreano pede que a Coreia do Norte aceite esta clara e decidida mensagem da comunidade internacional, para que desmantele totalmente seu programa nuclear e paralise toda a atividade relacionada a mísseis balísticos", disse o porta-voz do Ministério de Exteriores sul-coreano.

No entanto, as resoluções da ONU não conseguiram até agora acabar com as ambições nucleares do regime norte-coreano, que até agora negava ter um programa de enriquecimento de urânio, como suspeitavam os Estados Unidos, mas admitia avanços para extrair plutônio para construir armas nucleares.