Coréia do Norte ameaça contra-atacar EUA com ação "aniquiladora" A Coréia do Norte está pronta para responder a um eventual ataque preventivo dos Estados Unidos com uma "ação aniquiladora e uma guerra nuclear", advertiu a imprensa estatal norte-coreana nesta segunda-feira. A agência estatal de notícias da Coréia do Norte, KCNA, citou um articulista não identificado do jornal Rodong Sinmun que analisou a pressão dos Estados Unidos sobre o isolado país comunista e acusou Washington de estreitar o cerco militar a Pyongyang. A ameaça de retaliação do Coréia do Norte, divulgada pela imprensa controlada pelo governo, vem à tona em um momento no qual os EUA acusam as forças norte-coreanas de se prepararem para o teste de um míssil de longo alcance que seria capaz de atingir o território continental americano e teria capacidade de transportar ogivas nucleares.