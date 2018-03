Coréia do Norte ameaça cortar relações com vizinha do sul A Coréia do Norte ameaçou encerrar todas as relações com a Coréia do Sul, um importante fornecedor de ajuda e dinheiro ao empobrecido Estado, informou a agência de notícias Yonhap na quinta-feira, citando a mídia oficial norte-coreana. A medida ocorreria dias após a Coréia do Norte ter anunciado que retomaria a desmontagem de sua unidade de enriquecimento de plutônio que pode ser utilizado em bombas e retornaria ao acordo de desarmamento em troca de ajuda.