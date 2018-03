GENEBRA - A Coreia do Norte ameaçou a Coreia do Sul com uma "destruição final" durante debate da Conferência de Desarmamento da ONU, nesta terça-feira, 19, e alertou que pode tomar "segundo e terceiro passos" após um teste nuclear realizado na semana passada.

"O comportamento errático da Coreia do Sul irá apenas anunciar a sua destruição final", disse o diplomata norte-coreano Jon Yong Ryong durante o encontro.