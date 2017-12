Coréia do Norte ameaça fazer teste nuclear A Coréia do Norte disse que testará uma arma nuclear, a menos que o governo americano aceite a proposta norte-coreana de receber energia em troca do congelamento de seu programa nuclear, informa uma alta autoridade dos EUA. O vice-chanceler norte-coreano, Kim Gye Gwan, falou com o subsecretário de Estado James A. Kelly durante uma reunião particular de duas horas e meia na China, onde ocorre uma cúpula de seis nações para tratar da crise nuclear na Península Coreana. Os EUA insistem em um desarmamento completo do aparato nuclear do Estado comunista, e oferecem algumas vantagens em troca. A alta autoridade disse que a ameaça norte-coreana sugere que a cúpula de Pequim caminha para o fracasso.