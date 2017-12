Coréia do Norte ameaça intensificar desenvolvimento nuclear A Coréia do Norte acusou hoje os líderes do Grupo dos Oito (G-8) de conspirarem para transformar o país comunista em um "outro Iraque", motivo pelo qual o governo norte-coreano pretende intensificar seu desenvolvimento nuclear. Os líderes do G-8 - grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Rússia - adotaram durante a semana uma declaração exigindo o desmantelamento dos programas nucleares da Coréia do Norte. Os EUA e seus aliados estão engajados em um impasse de quase dois anos com o governo norte-coreano. Para Pyongyang, as exigências de Washington e seus aliados têm "uma lógica mafiosa", cujo objetivo é desarmar o país para depois invadi-lo. De acordo com um comunicado da chancelaria norte-coreana captado em Seul, "isso se parece exatamente com as exigências feitas pelos Estados Unidos ao Iraque".