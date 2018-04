Coreia do Norte ameaça retaliar EUA caso seja atacada A Coreia do Norte ameaçou hoje uma retaliação "multiplicada por mil" caso os Estados Unidos e seus aliados provoquem o país. O anúncio, feito por meio da mídia estatal, ocorreu horas depois de o presidente norte-americano, Barack Obama, afirmar que a Coreia do Norte é uma "ameaça grave" ao mundo e pedir reforço nas sanções ao regime comunista. Reportagens de meios japoneses e sul-coreanos afirmam que Pyongyang prepara um local adicional para testes de mísseis de longo alcance que, segundo especialistas, poderiam atingir os EUA. No encontro de ontem entre o presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, e Obama em Washington, os dois líderes concordaram em buscar uma "aliança estratégica" para persuadir a Coreia do Norte a desmantelar todas suas armas nucleares.