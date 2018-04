Coréia do Norte ameaça retaliar Sul por exercícios de guerra

A agência de noticias oficial KCNA também disse que os militares da Coréia do Norte mandaram civis que moram em cinco ilhas próximas à área se retirarem antes do início dos exercícios militares, na segunda-feira.

A Coréia do Norte tem feito seguidas ameaças de uma retaliação armada contra os exercícios militares da Coréia do Sul, mas é raro que Pyongyang fale com antecedência sobre seus planos de evacuação de civis por causa desse tipo de exercício.

As forças armadas do Norte disseram que se o Sul "começar uma provocação militar irresponsável nessas águas, invadindo a linha de demarcação marítima inviolável da RPDC, o KPA (Exército Popular da Coréia) fará ataques de retaliação impiedosos".

A mídia da Coréia do Sul relatou na semana passada que tropas da Coréia do Sul e dos EUA farão exercícios antissubmarino conjuntos durante cinco dias no Mar Amarelo, a partir de segunda-feira. Não houve confirmação oficial sobre os exercícios.

As duas Coréias realizam regularmente exercícios de guerra perto da sua disputada fronteira marítima, o que aumenta o risco de que um erro de cálculo de qualquer um dos lados possa desencadear uma guerra mais ampla.

No seu alerta de domingo, a Coréia do Norte disse que o Sul "não deve esquecer" seu bombardeio na ilha do sul de Yeonpyeong em novembro de 2010, em que quatro pessoas incluindo dois civis, foram mortos.

O ataque contra a ilha foi o primeiro ataque a civis desde o fim da Guerra da Coréias de 1950-53. Na época, a Coréia do norte disse que o exercício militar da Coréia do Sul perto da controversa fronteira marítima ocidental foi a causa do bombardeio.