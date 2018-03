Coréia do Norte ameaça retomar testes de mísseis A Coréia do Norte deu a entender, hoje, que pode pôr um fim a sua moratória voluntária de testes de mísseis balísticos, se os EUA não tomarem medidas para melhorar a relação entre os dois países. O embaixador da Coréia do Norte na capital da China acusou Washington de não haver respondido positivamente ao gesto, que visava à abertura de conversações. ?Já que todos os acordos foram anulados pelo lado americano, acreditamos não poder continuar com a moratória de mísseis que havíamos imposto a nós mesmos?, disse o embaixador Choe Jin Su. A Coréia do Norte havia anunciado um congelamento em seu programa de testes de mísseis de longo alcance em setembro de 1999, um ano depois de dispara um foguete que sobrevoou o Japão e caiu no Oceano Pacífico. O comentário de Choe vem um dia depois de a Coréia do Norte ter se retirado no tratado global de controle de armas nucleares. Ele chamou a saída do tratado de ?uma medida de legítima defesa?, provocada por ameaças americanas. O embaixador disse que o Norte está disposto a provar aos EUA que não produz armas nucleares, mas apenas se o governo americano renunciar a suas ?políticas de hostilidade?. Acredita-se que a Coréia do Norte possua mísseis capazes de alcançar qualquer parte da Coréia do Sul e quase todo o Japão. Autoridades americanas acreditam que o Norte está desenvolvendo mísseis balísticos capazes de atingir o Alasca e o Havaí.