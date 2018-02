Coreia do Norte ameaça suspender operações em Kaesong A Coreia do Norte alega que vai retirar todos os trabalhadores norte-coreanos do complexo industrial de Kaesong e suspenderá as operações no local. O complexo une a mão-de-obra barata norte-coreana ao conhecimento e a tecnologia da Coreia do Sul. Kaesong é o último projeto remanescente intercoreano de aproximação e criado após esforços anteriores de cooperação.