Coréia do Norte ameaçou testar arma nuclear, diz CNN Uma fonte do Departamento de Estado dos EUA citada pela CNN disse que os representantes da Coréia do Norte nas conversações de Pequim ameaçaram testar uma arma nuclear. Esta seria a primeira vez que o regime norte-coreano fez tal ameaça. De acordo com a CNN, um dos representantes da Coréia do Norte nas conversações teria feito a ameaça e perguntado a um diplomata dos EUA: "E o que vocês vão fazer a respeito disso?". O representante norte-coreano também disse que o regime de Pyongyang estudaria desmantelar suas instalações nucleares caso os EUA estivessem dispostos a dar garantias por escrito de que não atacarão a Coréia do Norte. Ele acrescentou que, ao contrário de um reator, não é possível desmantelar uma bomba nuclear. A delegação norte-coreana nas negociações em Pequim foi encabeçada pelo vice-diretor de Assuntos Norte-Americanos do Ministério das Relações Exteriores, Ri Gun.