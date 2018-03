Coréia do Norte amplia programa de armas nucleares O governo da Coréia do Norte informou que tem armas nucleares e pensa em fabricar mais. Foi isso que um grupo de congressistas dos EUA ouviu durante uma visita de três dias a Pyongyang. ?Funcionários norte-coreanos admitiram que possuem capacidade nuclear e armas atualmente?, afirmou Curt Weldon, congressista que comandou a delegação norte-americana, durante uma entrevista em Seul (Coréia do Sul). Segundo Weldon, a Coréia do Norte está realizando um esforço para ampliar seu programa nuclear depois da pressão sofrida pelos Estados Unidos e seus aliados. O congressista do estado da Pensilvânia comentou ainda que a continuação do programa de armas nucleares norte-coreano ?é uma resposta ao que aconteceu no Iraque?, onde o presidente Saddam Hussein foi deposto do cargo pelas tropas da coalizão, lideradas pelos Estados Unidos.