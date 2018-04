Coreia do Norte anuncia lançamento de 'satélite'

O governo da Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira estar preparando o lançamento de um foguete que colocará em órbita um satélite de telecomunicações, informou a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA. "Os preparativos para o lançamento do satélite de comunicações Kwangmyongsong-2, que será colocado em órbita pelo foguete Unha-2, estão tendo rápidos progressos no Centro de Lançamento de Satélites Tonghae, no condado de Hwadae, província de Hamgyong Norte", afirmou um porta-voz do Comitê Coreano de Tecnologia Espacial, segundo o site da KCNA. "Quando o satélite for lançado, a ciência e a tecnologia da nação (Coreia do Norte) darão outro passo gigantesco na construção do poder econômico", diz o comunicado. Não foram divulgadas informações sobre a data do possível lançamento. Segundo o correspondente da BBC na Coreia do Sul, o comunicado divulgado nesta terça-feira é a mais clara que referência até agora sobre os rumores de que Pyongyang estaria se preparando para testar um míssil de longo-alcance. Outro fato que reforça os temores de que o país na verdade estaria preparando o teste de um míssil é que, em 1998, quando a Coreia do Norte testou o míssil de pequeno alcance Taepodong-1, também alegou estar colocando um satélite em órbita. Acredita-se que o local do possível lançamento, Hwadae, no nordeste do país, também seja o lugar onde está sendo desenvolvido o míssil de longo-alcance Taepodong-2, que, segundo informações, teria um alcance de 6,7 mil quilômetros, o que, teoricamente, daria a ele a capacidade de atingir o Estado norte-americano no Alasca. Na última vez que o Taepodong-2 foi testado, em 2006, no entanto, ele acabou explodindo menos de um minuto após o lançamento. Apesar das suspeitas, o comunicado divulgado por Pyongyang nesta terça-feira afirma que o lançamento tem "fins pacíficos". "O espaço é um ativo comum a toda a humanidade e seu uso para fins pacíficos é uma tendência global", diz o documento divulgado pela KCNA. As negociações sobre o desmantelamento do arsenal nuclear da Coreia do Norte (que envolvem EUA, Rússia, Coreias do Norte e do Sul, China e Japão) estão atualmente paradas. As relações de Pyongyang com Seul também estão mais estremecidas depois de o governo norte-coreano ter anunciado, no final de janeiro, o cancelamento de todos os acordos com o vizinho do sul. Leia também na BBC Brasil: Coreia do Norte anuncia fim de acordos com Seul Durante sua visita oficial à Ásia, na semana passada, a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, alertou a Coreia do Norte sobre suas "atitudes provocativas" e pediu pela retomada das negociações sobre seu desarmamento. Leia também na BBC Brasil: Hillary alerta Coreia do Norte sobre 'atitudes provocativas' BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.