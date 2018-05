Coreia do Norte anuncia que desmontará local de testes nucleares

A Coreia do Norte anunciou neste sábado, 12, que desmontará o local oficial onde os testes nucleares do país são feitos. A data, de acordo com as informações da agência estatal, seria entre os dias 23 e 25 de maio, dependendo das condições climáticas.

O anúncio vem como promessa de Kim Jong-Un de descontinuar os testes com armas nucleares. Este é mais um passo dado em direção à rápida reaproximação da Coreia do Norte com a vizinha Coreia do Sul e, também, indício de uma possível retomada das negociações com os Estados Unidos.

Cerimônia

A agência central de notícias da Coreia do Norte disse que o desmonte do local de testes envolverá a destruição de todos seus túneis com explosões, o bloqueio das entradas e a remoção de todas as instalações de observação, prédios de pesquisas e postos de segurança. A ocasião seria uma espécie de cerimônia, que terá cobertura da mídia. /REUTERS