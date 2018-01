Coréia do Norte anuncia reativação de programa nuclear A Coréia do Norte reabrirá imediatamente todas suas instalações de energia nuclear para fazer frente a suas necessidades energéticas depois que os EUA e outros países suspenderam o envio de petróleo em represália a um outro programa nuclear do país, informou nesta quinta-feira a agência de notícias Yonhap. Um porta-voz da Chancelaria do governo de Pyongyang disse que a Coréia do Norte enfrenta um problema imediato na geração de energia com a decisão americana de ?não cumprir com suas obrigações.? Com a reativação das centrais nucleares, a Coréia do Norte coloca fim ao acordo fechado com os EUA em 1994, quando suspendeu a produção de eletricidade nestas centrais. A reação da Coréia do Sul foi imediata. Segundo as agências internacionais, o governo sul-coreano convocou uma reunião de emergência com membro da segurança do país.