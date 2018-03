Coréia do Norte anuncia reativação de usinas nucleares A Coréia do Norte anunciou que reativou suas instalações nucleares e que elas estão operando "num ritmo normal". O país comunista usará as instalações para gerar energia "na fase atual", afirmou um porta-voz do Ministério do Exterior norte-coreano, não identificado. Sua declaração foi divulgada pela agência oficial de notícias KCNA.