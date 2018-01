Coréia do Norte anunciará que possui armas atômicas A Coréia do Norte disse à cinferência multinacional realizada na China que pretende declarar formalmente que tem armas nucleares em seu poder, dizem fontes do governo ddos EUA. Os Estados Unidos participam da conferência. O vice-chanceler norte-coreano, Kim Young Il, também informou, na reunião, que seu país tem os meios para lançar armas nucleares, numa aparente referência ao programa de mísseis da Coréia do Norte. James Kelly, o principal delegado americano ao encontro realizado em Pequim, exigiu que os norte-coreanos adotem um programa transparente e permanente de desmantelamento de seu arsenal atômico. Em troca, os EUA oferecem garantias de segurança e benefícios econômicos. Segundo um funcionário americano, que pediu para não ser identificado, quando representantes da Rússia e da China argumentaram em favor de alguns pontos da proposta dos EUA, o delegado norte-coreano agrediu-os verbalmente e disse que ambos mentiam, a soldo dos EUA.