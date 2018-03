Coréia do Norte aproxima suas tropas da zona desmilitarizada O Ministério de Defesa da Coréia do Sul informou que a Coréia do Norte aproximou sua artilharia da zona desmilitarizada que divide a península, o que aumenta seu poder de fogo para atingir Seul. O ministério afirmou também que a Coréia do Norte desenvolveu mísseis capazes de alcançar o Japão, aumentando as preocupações sobre as ambições nucleares de Pyongyang. Em Washington, funcionários declararam que outros países deveriam auxiliar a China e os EUA nas negociações com a Coréia do Norte.