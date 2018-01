Coréia do Norte aumenta impasse com Coréia do Sul A Coréia do Norte aumentou hoje a pressão em seu impasse com a Coréia do Sul e os Estados Unidos, declarando que está fortalecendo sua "dissuasão nuclear" depois de acusar que o impeachment sem precedentes do presidente sul-coreano foi fruto da interferência de Washington. Enquanto isto, o líder interino da Coréia do Sul, Goh Kun, defendeu uma aliança mais forte com Washington, rechaçando afirmações de Pyongyang de que o impeachment do presidente Roh Moo-hyn na semana passada resultou de uma pressão de Washington para "instalar um regime ultradireitista, pró-EUA", em Seul. Devido às incertezas criadas pelo impeachment, a Coréia do Sul ordenou a intensificação da vigilância militar contra o Norte. Ela também decidiu levar à frente uma manobra militar conjunta com os Estados Unidos, marcada para começar no domingo, a fim de testar a prontidão de defesa dos aliados. "Essa atitude... é uma grave provocação para os compatriotas do norte", acusou o Comitê para a Reunificação Pacífica da Terra Mãe, uma agência governamental da Coréia do Norte que trata das relações com o Sul. Em vista da situação, Pyongyang anunciou que estgava fortalecendo sua "dissuasão nuclear" - como se refere ao desenvolvimento de armas atômicas.