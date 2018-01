Coréia do Norte autoriza visita a instalação nuclear A Coréia do Norte concordou em permitir que uma delegação dos Estados Unidos visite seu principal complexo nuclear na próxima semana, na primeira inspeção do tipo desde que o país comunista expulsou os monitores das Nações Unidas, há mais de um ano. A visita parece ser um esforço do governo norte-coreano para provar que possui a bomba atômica - ou a capacidade de criá-la - e fortalecer sua posição nas negociações sobre a crise na península coreana. O jornal USA Today informa em sua edição desta sexta-feira que o governo dos EUA aprovou a viagem de uma equipe às instalações nucleares de Yongbyon, ao norte da capital Pyongyang. A inspeção deverá ocorrer entre 6 e 10 de janeiro.