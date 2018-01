Coréia do Norte cancela reunião com o Japão no Vietnã As conversas bilaterais entre a Coréia do Norte e o Japão, que começariam nesta quarta-feira, 7, no Vietnã, foram canceladas, informou a Embaixada norte-coreana, sem dar explicações sobre o cancelamento. A retomada das relações diplomáticas entre os países é um ponto chave do acordo feito por Pyongyang para parar seu programa nuclear. No acordo realizado em fevereiro em Beijing, a Coréia do Norte concordou em fechar seu reator nuclear em troca de ajuda na área de energia e outros incentivos. O seqüestro de cidadãos japoneses e reparações japonesas por causa das agressões do tempo de guerra eram os tópicos da agenda das conversas bilaterais. A previsão era que elas durassem dois dias.