Coreia do Norte celebra Aniversário do Armistício

O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, apareceu em um pódio ladeado por líderes partidários e militares. A principal autoridade militar da Coreia do Sul, Choe Ryong Hae, discursou para a multidão. "Um ambiente pacífico é mais importante que qualquer coisa para nosso país", afirmou Choe, alertando também que a Coreia do Norte tinha de estar pronta para a guerra.

O vice-presidente da China, Li Yuanchao, liderou uma delegação chinesa à Coreia do Norte e se juntou a Kim no pódio. Li é a autoridade chinesa mais importante a visitar Pyongyang desde que Kim tomou o poder.

Em Seul, a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, pediu que a Coreia do Norte abandone suas ambições nucleares e aceite a mudança e a paz. "Se a Coreia do Norte fizer a escolha correta, nós expandiremos as trocas e a cooperação e abriremos ativamente o caminho para a prosperidade do Norte e do Sul", acrescentou Park. Fonte: Associated Press.