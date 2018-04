Coreia do Norte concorda em paralisar programa nuclear, dizem EUA

WASHINGTON - O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 29, que a Coreia do Norte concordou em suspender seu programa de mísseis nucleares e em permitir a visita de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIRA), ligada à ONU.

Veja também:

Coreia do Sul e Japão veem anúncio como 'primeiro passo'

Victoria Nuland, porta-voz do Departamento de Estado americano, afirmou que agentes da AIEA vão verificar as paralisações nas atividades de enriquecimento de urânio e a confirmar que o reator nuclear de Yongbyon está fora de operação. A informação foi confirmada pela KCNA, a agência estatal norte-coreana.

Segundo a KCNA, a Coreia do Norte tomou as decisões em resposta a um pedido dos Estados Unidos e "com o intuito de manter uma atmosfera positiva" no que descreveu como "negociações de alto nível" entre diplomatas dos dois países.

Ainda de acordo com o comunicado do governo americano, enviados de Washington vão se encontrar com representantes de Pyongyang para finalizar os detalhes de um acordo que prevê o envio de 240 toneladas métricas de alimentos para a Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos ainda têm profundas preocupações a respeito do comportamento norte-coreano em várias áreas, mas o anúncio desta quarta reflete um importante, ainda que limitado, progresso na discussão de algumas dessas questões", disse Victoria. Segundo ela, Washington "reafirma que não tem nenhuma intenção hostil e está preparado para tomar atitudes que melhorem a relação bilateral no espírito do mútuo respeito à igualdade e à soberania".

O anúncio é feito depois que as negociações foram retomadas na semana passada - o diálogo estava paralisado devido à morte do ex-líder de Pyongyang, Kim Jong-il. Antes disso, Coreia do Norte e Estados Unidos estavam perto de um acordo para que as conversas envolvendo também China, Japão, Coreia do Sul e Rússia recomeçassem.