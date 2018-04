Coreia do Norte condena jornalistas a 12 anos de prisão

A Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira, 8, que duas jornalistas americanas detidas no dia 17 de março foram condenadas a 12 anos de trabalhos forçados por entrar ilegalmente no país, informou a agência norte-coreana KCNA.

O julgamento das duas jornalistas de origem asiática Euna Lee e Laura Ling, que trabalhavam para a mídia Internet San Francisco (EUA) Current TV, foi realizado de 4 a 8 de junho em Pyongyang. "O julgamento confirmou o grave crime cometido contra a nação coreana e a travessia ilegal da fronteira", afirmou a agência daquela país.

Desde o dia 4 de junho, o Tribunal Máximo da Coreia do Norte julgava as duas jornalistas sob acusação de "atos hostis" e "entrada ilegal" no território.

Elas foram detidas no dia 17 de março na fronteira da Coreia do Norte com a China enquanto gravavam imagens sobre o tráfico de mulheres refugiadas norte-coreanas.

Durante os meses que permaneceram sob custódia das autoridades norte-coreanas em Pyongyang, elas mantiveram contatos por carta e apenas um por telefone com as próprias famílias.

