Coreia do Norte conduz treinamento militar

Nas últimas semanas a Coreia do Norte realizou uma série de lançamentos de foguetes e mísseis balísticos, considerados atos de protesto contra os exercícios militares anuais conduzidos por Seul e Washington.

Ontem, Pyongyang ameaçou conduzir um quarto teste nuclear em algum momento, mas Seul disse que não há sinais de nenhuma detonação iminente.

A Coreia do Norte anunciou que planejava conduzir treinamentos em sete áreas ao norte da fronteira com o sul nesta segunda-feira, enquanto o Ministério da Defesa de Seul disse que reagirá fortemente se for provocado.

O governo norte-coreano rotineiramente testa artilharia e mísseis no oceano, mas o anúncio antecipado dos treinamentos é algo raro. Wee Yong-sub, vice-porta-voz no Ministério da Defesa da Coreia do Sul, disse que a mensagem de Pyongyang foi uma tentativa "hostil" de elevar a tensão na península.

A Península da Coreia tecnicamente permanece em um estado de guerra, porque o conflito de 1950 a 1953 terminou com um armistício, e não um tratado de paz. Cerca de 28.500 tropas norte-americanas continuam na Coreia do Sul para deter uma possível agressão da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.