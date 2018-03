Coreia do Norte confirma detenção de cidadão dos EUA

SEUL - A Coreia do Norte informou, na quarta-feira, 3, que um homem dos Estados Unidos detido no fim de abril está preso por cometer atos descritos como "hostis". A agência estatal KCNA disse que o norte-americano Kim Sang Dok foi preso no aeroporto de Pyongyang. Segundo a KCNA, ele estaria cometendo "atos criminais hostis com o objetivo de subverter o país".

Autoridades estão conduzindo uma investigação sobre os crimes, afirmou a KCNA. Kim parece ser o homem apreendido por Pyongyang em 22 de abril. / REUTERS