Coreia do Norte confirma que irá a diálogo intercoreano da próxima semana

SEUL - A Coreia do Norte confirmou neste sábado que participará, na próxima semana, do diálogo de alto nível com os sul-coreanos para tratar de questões logísticas antes da cúpula bilateral, anunciou o Ministério da Unificação em Seul.

As duas Coreias enviarão delegações de três membros ao povoado fronteiriço de Panmujom na próxima quinta-feira, para preparar a cúpula intercoreana prevista para o final de abril, informou o ministério.

Seul propôs que o encontro ocorra no Pavilhão da Unificação, no lado norte de Panmujom.

A cúpula entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, poderá ser seguida de um encontro direto entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim. / AFP