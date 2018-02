Coreia do Norte confirma que o líder é casado

Sete meses após herdar de seu pai, Kim Jong Il, o comando do país, o novo líder de 20 e poucos anos foi visto diversas vezes com a jovem mulher. Suas aparições públicas com a esposa mostram uma grande diferença de comportamento entre e ele e seu pai, que manteve a vida pessoal em segredo durante os 17 anos em que governou a Coreia do Norte.

As especulações sobre a vida pessoal de Kim Jong Un coincidem com a tensão na península coreana gerada pelo lançamento de um míssil de longo alcance em abril e as repetidas ameaças de ataque do Norte contra a Coreia do Sul. As informações são da Associated Press.