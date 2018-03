Coréia do Norte confirma transferência do dinheiro

A Coréia do Norte confirmou nesta segunda-feira, 25, a transferência dos US$ 25 milhões bloqueados em um banco de Macau. O governo afirma que agora vai implementar o acordo de desarmamento feito em fevereiro. O primeiro passo será discutido em Pyongyang nesta terça-feira, 26, com oficiais da ONU para assuntos nucleares. "Como os fundos foram transferidos conforme pedimos, o problema com o dinheiro foi finalmente resolvido", disse o Ministro de Relações Exteriores. Ele disse que haverá "ação por ação": "como parte disso, vamos iniciar as discussões com os inspetores da AIEA em 26 de julho em Pyongyang para que realizem inspeções e monitorem o fechamento do reator". Mais cedo, o Banco russo Dalkombank informou que o dinheiro, congelado porque os EUA acusaram a Coréia do Norte de lavagem de dinheiro, foi transferido para Pyongyang. Coréia do Norte se recusava a iniciar a desnuclearização, acordada em fevereiro entre as duas Coréias, EUA, Japão, China e Rússia, até que o dinheiro voltasse para o país.