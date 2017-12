Coréia do Norte continua mobilização de guerra O número 2 na hierarquia de governo da Coréia do Norte ordenou nesta quinta-feira aos soldados e à população que se mantivessem mobilizados para uma eventual invasão americana. "Nós repeliremos impiedosamente os agressores e conquistaremos a reunificação nos mobilizando" no caso de um ataque americano contra o país, declarou Kim Yong Nam durante discurso para milhares de funcionários do governo e oficiais do Exército. O discurso foi transmitido pela televisão estatal norte-coreana e captado em Seul. A mobilização para que a população e as Forças Armadas permaneçam em prontidão ocorre apenas alguns dias depois do rompimento de um impasse nas negociações multilaterais em torno do programa nuclear norte-coreano. A Coréia do Norte denuncia regularmente um plano iminente dos Estados Unidos de ataque a seu território. Autoridades americanas alegam não ter tal intenção.