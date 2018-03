Coréia do Norte critica enviado dos EUA A Coréia do Norte afirmou que um alto diplomata americano que recentemente visitou o país demonstrou uma atitude "tirânica e arrogante" ao exigir que Pyongyang responda a preocupações globais sobre seus programas de armas nucleares e outras. Em seus primeiros comentários depois da visita de três dias do subsecretário de Estado James Kelly, a Coréia do Norte anunciou nesta segunda-feira que vai manter um alto alerta militar até que Washington mude suas políticas hostis. Kelly viajou ao país comunista como enviado especial do presidente dos EUA, George W. Bush, que tem rotulado Coréia do Norte, Irã e Iraque de "eixo do mal" que tem intenções de desenvolver armas de destruição em massa. Ele partiu da capital Pyongyang no último sábado. A visita de Kelly marcou as primeiras conversações de segurança com a Coréia do Norte desde que Bush assumiu o poder. Retornando da viagem, Kelly afirmou que expressou a Pyongyang as "sérias preocupações" com seus programas de armas e violações dos direitos humanos. A Coréia do Norte acusou Kelly de assumir uma "atitude tirânica e arrogante ao afirmar" que as relações de Pygongyang com Japão, Coréia do Sul e EUA "serão tranqüilamente acertadas apenas quando (o país) atender primeiro a exigências unilaterais dos EUA em relação, por exemplo, às questões nuclear e de mísseis, forças armadas convencionais e direitos humanos". "Acima de tudo, a explicação do enviado especial deixou claro que a administração Bush persegue não uma política de diálogo, mas uma política linha-dura de hostilidade para fazer (a Coréia do Norte) ajoelhar-se pela força e por práticas tirânicas", afirmou o porta-voz do Ministério do Exterior norte-coreano.