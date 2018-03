Coréia do Norte critica reforço em tropas dos EUA na região A Coréia do Norte criticou duramente hoje planos dos Estados Unidos de reforçarem suas tropas na Coréia do Sul, classificando-os de uma preparação para a guerra em meio a uma crise nuclear na dividida península. "A situação na Península Coreana parece com a véspera de uma guerra nuclear", escreveu num editorial o jornal oficial Rodong Sinmun. A Coréia do Norte acusa os EUA de estarem tentando usar o impasse sobre seu suposto desenvolvimento de armas nucleares como desculpa para invadir o país comunista. "As autoridades militares dos EUA estão pintando este controvertido ´plano de reforço de armas´ como um ´plano de segurança´ para enfrentar a provocação de alguém", acrescentou Rodong. "Mas isso é nada mais do que um sofismo para encobrir seu complô agressivo escondido atrás do ´plano de reforço de armas´". Na semana passada, militares americanos anunciaram que iriam gastar adicionais US$ 11 bilhões nos próximos três anos para aumentar sua capacidade bélica na Coréia do Sul. O plano prevê a melhoria na coleta de informação de inteligência e a modernização de armas, assim como o envio de forças especiais de ação rápida, conhecidas como unidades Stryker. As Forças Armadas americanas já gastam cerca de US$ 3 bilhões por ano para manter suas tropas na Coréia do Sul. A disputa nuclear emergiu em outubro, quando autoridades dos EUA disseram que a Coréia do Norte havia admitido possuir um programa nuclear clandestino. Desde então, Pyongyang confirmou ter bombas atômicas e adiantou que planeja construir mais. Washington e seus aliados pressionam a Coréia do Norte a pôr fim ao seu programa de armas nucleares. No mês passado, o presidente George W. Bush advertiu sobre "duras medidas" caso Pyongyang eleve a tensão. Em outra notícia publicada hoje, o Rodong criticou o subsecretário de Defesa dos EUA, Paul Wolfowitz, por ter defendido o uso de pressão econômica para obrigar a Coréia do Norte a renunciar às armas nucleares. "Qualquer sanção contra a Coréia do Norte significa guerra", advertiu o jornal.